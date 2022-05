Opendeur in De Toekomst in Aalst op de Dag van de Zorg

Zondag gooien 300 zorg- en welzijnorganisaties de deuren open. Een speciale gebeurtenis, want 2 jaar lang was de toegang beperkt. Iedereen die de warme zorgsector wil ontdekken, is welkom in organisaties over heel Vlaanderen. “In De Toekomst in Aalst zullen er zondag interactieve infostanden zijn om nieuwsgierigen een blik achter de schermen te geven. Bewoners van het woonzorgcentrum vertellen honderduit over het dagdagelijkse leven. Alle vragen van bezoekers worden beantwoord”, zegt het woonzorgcentrum. “We lichten alvast een tipje van de sluier dat het leven zoals het is in een woonzorgcentrum verrassend veel vooroordelen ontkracht. Zo moeten bewoners niet allemaal om 20 uur gaan slapen en zijn de maaltijden diverser dan de typische grootkeuken van vroeger.”