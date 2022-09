Open Cinema bij Netwerk Aalst: “Elke dinsdag en vrijdag de beste films in het VTI”

Op 1 oktober kan je naar New Pigs on the Block om 15 uur, om 17 uur naar Nobody Knows en om 20 uur naar H4z4rd. Reserveer op voorhand je portie ‘Chili voor Willy’ van EVA Aalst om in het café op te eten of na de film mee te nemen. Op dinsdag 4 oktober is er om 19.30 uur ‘L’empire du silence’ met introductie van Peter Verlinden.