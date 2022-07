Open air in de tuin van Villa Vilander: “Met elektronische muziek van de Spektrum-dj’s”

Aalst FOTOREEKS: fotograaf zoomt in op de details van de Sint-Martinus­kerk

De restauratie van de Sint-Martinuskerk in Aalst is volop aan de gang en je kan de eerste resultaten vanaf nu gaan bezichtigen. Fotograaf Jean-Pierre Swirko bezocht de oudste kerk van Aalst en zoomde in op de details.

1 juli