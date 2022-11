Op 30 november kruispunt Hogeweg-Brusselbaan weer open: “Vanaf dan werken tussen Roeveld en Vlaams-Brabant”

Aalst Prinsenver­kie­zing in oktober is een blijver: “Ook de prijsuit­rei­king van Aalst carnavals­stoet op de Grote Markt”

Het ziet er naar uit dat de prinsenverkiezing op de Grote Markt van Aalst een blijver wordt. Het Aalsterse schepencollege is zeer enthousiast over de eerste editie in de schaduw van het belfort en dus keert de prinsenverkiezing volgend jaar daar terug. Meer dan waarschijnlijk opnieuw in oktober. Nu de Florahallen afgebroken zijn, verhuist de prijsuitreiking van de Aalsterse carnavalsstoet ook naar de Grote Markt.

