Op 24 maart jobdag in het ‘Bpost Mail Center’ in Aalst

“Het beroep van postbode is een van de mooiste beroepen, maar het is ook een job als geen ander. De postbode is immers een essentiële schakel in de samenleving. Hij is elke dag op stap, door weer en wind, pandemie of niet, om mensen met elkaar te verbinden. Mensen die vaak zitten te wachten op hun pakje, brief of kaartje”, zegt bpost. “Mooi beroep, maar toch is het in de Vlaanderen, en meer specifiek in Aalst en Dendermonde, niet eenvoudig de vacatures te vullen. Daarom organiseert de onderneming op donderdag 24 maart een jobdag, in het bpost Mail Center, Wijngaardveld 3A in Aalst.”