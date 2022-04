Op 1 mei parochieviering aan Grot van Mijlbeek: “Opening van Mariamaand”

De Grot bevindt zich in de Langestraat in Aalst. “Nu zondag is er om 11 uur een eucharistieviering. Het is namelijk opening van de Mariamaand. De parochieviering van 11 uur vindt plaats aan de Grot in plaats van in Mijlbeekkerk omdat 1 mei op een zondag valt”, zegt Pieter Stevens. “In september zullen er werken zijn om de buitenkant te restaureren.”