Op 1 mei is het feest op de Houtmarkt: “Feestplein met optredens en barbecue”

Aalst Veel geïnteres­seer­den op jobdag van de Aalsterse politie: “Excelleren in politie­zorg”

De politie van Aalst hield afgelopen weekend haar eerste infosessie over jobs bij de politie. De infosessie richtte zich tot burgers die geïntrigeerd zijn door een job bij politie, maar nog niet helemaal overtuigd zijn of nog vragen hebben. In totaal volgden zo’n 60 geïnteresseerden de infosessie tijdens 3 sessies in het politiehuis in de Beekveldstraat. Er was aandacht voor zowel jobs in uniform als voor wie aan de slag wil als burgerpersoneel.

14:35