Oorverdovend geluid bij Tereos Aalst te horen tot in omliggende scholen: “Alsof er een straaljager passeerde”

Aalst Verdachte slaat op de vlucht na inbraakpo­ging

In de Langestraat in Aalst is donderdagnamiddag een inbraakpoging geweest in een woning. De verdachte werd betrapt en zette het op een lopen. De politie werd meteen verwittigd en verspreidde een BIN-bericht, maar of de man werd opgepakt is niet duidelijk.

9 juni