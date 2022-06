Ook voor de stad Aalst stijgt de energiefactuur: “We moeten 4,5 miljoen euro meer betalen dan vroeger”

Johan Van Nieuwenhove (Stadslijst) vroeg op de gemeenteraad naar de impact van de energiecrisis op de energiefactuur van de stad Aalst. “Op een moment dat iedereen dacht dat de crisis voorbij was, brak er een oorlog uit in Oekraïne”, antwoordde de schepen van Financiën Matthias De Rider (N-VA). “De impact van de vluchtelingenstroom op Aalst viel mee, maar er zijn ook gevolgen op vlak van energie. Zoals iedereen weet, zijn de kosten voor elektriciteit en gas sterk beginnen stijgen sinds vorige zomer. Bijgevolg werd in de 4de aanpassing van het meerjarenplan in december 2021 al 2 miljoen euro extra voorzien voor elektriciteit en gas.”

“De oorlog in Oekraïne heeft de prijsstijgingen helaas nog verder versterkt. Net zoals gezinnen en bedrijven, voelt ook de stad die stijging van de prijzen in de begroting. In de aanpassing in juni moet er nog eens 4,5 miljoen euro worden voorzien”, zegt de schepen van Financiën. “Dat gaat over kosten voor elektriciteit en gas in onze stadsgebouwen, maar evengoed bijvoorbeeld over openbare verlichting, verkeerslichten en dergelijke meer. We verwachten dat de kosten voor elektriciteit in onze gebouwen ten opzichte van 2020 vijf keer hoger zullen liggen in 2022 en voor gas vier keer hoger. Net zoals in andere steden, heeft dit een sterk negatieve impact op de begroting”, zegt de schepen.