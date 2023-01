Ook PVDA niet blij met verdwijnen bankautomaat aan ASZ: “Dit treft patiënten en werknemers van het ziekenhuis”

De PVDA diende een wetsvoorstel in dat de toegang tot bankautomaten in Groot-Aalst verzekert. “In Aalst komen er steeds meer parkeerautomaten bij, terwijl bankautomaten verdwijnen. We moeten die evolutie omkeren. De Aalstenaars hebben recht op hun geld”, zegt Van Ransbeeck. “Energiereuzen zoals Engie nemen al een grote hap uit een gezinsbudget, net zoals een ziekenhuisfactuur, de huishuur of duurdere parkeertarieven. Door bankautomaten te schrappen, beperken de grootbanken ons de toegang tot wat overblijft van ons maandloon of pensioen.” Het wetsvoorstel van de PVDA moet dat probleem verhelpen en verzekert dat elke Aalstenaar toegang heeft tot een bankautomaat. Elke Aalstenaar moet een bankautomaat op 15 minuten wandelen of 1,2 kilometer afstand over de weg van de woonplaats hebben, vindt de PVDA.

Terwijl de grootbanken hun automaten uit Aalst weghalen, is er een wildgroei aan parkeerautomaten. Alexander Van Ransbeeck: “We gebruiken voor beide automaten onze bankkaart, maar binnenkort betalen we vooral aan Optimal Parking Control (OPC). Ons parkeergeld gaat naar een privébedrijf. Onze spaarcenten blijven geparkeerd bij de grootbanken. We moeten de plaatsing van nieuwe parkeerautomaten en het verdwijnen van bankautomaten stopzetten.”

Parkeerbeleid in eigen handen

De PVDA wil dat Aalst het parkeerbeleid in eigen handen neemt. “De stad Genk besliste vorig jaar om de samenwerking met Optimal Parking Control stop te zetten. Waarom zetten we die stap niet in Aalst”, vraagt Van Ransbeeck. “Een eigen parkeerbeleid geeft de Aalstenaars controle over de opbrengst. Zij kunnen dan beslissen wat er met dat geld gebeurt: Investeren in openbaar vervoer of randparkings, of we kunnen het betalend parkeren gewoon afschaffen en de parkeerautomaten verwijderen. OPC keerde 760.000 euro dividend uit. Bijna haar volledige winst. Dat geld kan écht beter gebruikt worden.”

