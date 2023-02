Ook frituuruitbater en carnavalist David herdacht op Aalsterse begraafplaats: “Alle overleden carnavalisten zitten in ons hart”

Haaltert 100-jarige 'Les' uit Schotland wordt gevierd in rusthuis Sint-Jo­zef in Haaltert én door zijn bekende nicht: “Zangeres Annie Lennox stuurt elk jaar een kaartje”

In woonzorgcentrum Sint-Jozef in Haaltert werd vrijdag de honderdste verjaardag gevierd van Leslie ‘Les’ Lennox. De man komt uit Schotland, leerde als soldaat tijdens de oorlog zijn toekomstige vrouw kennen in België, keerde terug naar Schotland om uiteindelijk op zijn 75ste samen met zijn vrouw dichtbij hun dochter te gaan wonen in Haaltert, die ook de liefde tegenkwam in ons land.

