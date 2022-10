Ook Aalsterse onthaalouders van start met gescheiden luierophaling

De stad Aalst ging een samenwerking aan met de Gentse start-up Woosh, die de service van gescheiden luierophaling kan aanbieden bij kinderopvanginitiatieven. Zij halen de gebruikte luiers op en leveren tegelijk ook nieuwe. Dit is een belangrijke stap in het toekomstplan voor de recyclage van wegwerpluiers.

“In een eerste fase, vanaf 1 september 2022, gingen de kinderdagverblijven hiermee van start. In een tweede fase willen we verder implementeren bij de onthaalouders aangesloten bij de dienst Kind met een kroontje (zowel bij onthaalouders in de gezinsopvang als bij samenwerkende onthaalouders)”, zegt de stad. “Vanaf 1 januari 2023 willen we bij de onthaalouders van start gaan met de luierservice. Ouders hoeven dan geen luiers meer mee te brengen en betalen een forfaitair bedrag voor het gebruik van luiers van de firma Woosh.”

Schepen van Gezin Katrien Beulens (onafhankelijk) staat achter het plan. “We kregen positieve signalen te horen van de stedelijke kinderdagverblijven over de samenwerking met Woosh. Ze ervaren het systeem als makkelijker en efficiënter, daarnaast trekken we hiermee ook de kaart van duurzaamheid. Dit was voor ons belangrijk om verder te gaan met fase 2 waarbij ook bij de stedelijke onthaalouders Woosh zijn intrede zal maken”, zegt ze.

Bart Van den Neste, voorzitter van intercommunale ILvA, is tevreden. “Wie kleine kinderen heeft, weet hoe groot de afvalberg van wegwerpluiers is. Vandaag belanden luiers in de verbrandingsoven en gaan er grondstoffen onherroepelijk verloren. Het zou dus zeker een goeie zaak zijn, mochten ze gerecycleerd kunnen worden en de grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. Elke stap naar minder afval die we kunnen zetten, moeten we ook zetten”, zegt hij.

