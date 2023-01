Onze weekendtips voor Vlaamse Ardennen-Denderstreek: van wandelplezier en tegen alles neen zeggen

Denderstreek/Vlaamse ArdennenDriekoningen lopen en alles wat daar bij hoort, dat hebben we gehad. Het is tijd voor zinvoller vrijetijdsbesteding en dan zoeken we die in de natuur én op theater- en muziekpodia. Maar het kan ook bij een lekker bord eten voor het goede doel. In de Vlaamse Ardennen en Denderstreek is het aanbod ruim. En neen zeggen is geen optie.