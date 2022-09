Onweerswolken boven Aalst, zware neerslag verwacht

Aalst 30 jaar Freinet­school De Notelaar: “Ik was er van in het begin bij. De jaren zijn voorbijge­vlo­gen”, zegt juf Carine

De Freinetschool De Notelaar in Aalst blaast 30 kaarsjes uit. 30 jaar geleden was Carine Kiekens er al bij als begeleider op de school en ze is er nog steeds actief. Zij werd in de bloemetjes gezet.

1 september