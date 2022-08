Ontwerpstudio Filip Janssens opent showroom in de Korte Zoutstraat: maatmeubelen, prijswinnende verlichting en ‘pièces uniques’

AalstOntwerpstudio Filip Janssens (58) kiest voor een winkelpand in de Korte Zoutstraat in Aalst. Janssens won in 2020 nog de prestigieuze Henry Van de Velde Award, het hoogste wat je als ontwerper kan bereiken. In de Korte Zoutstraat maak je kennis met een breed scala van ontwerpen, van maatmeubels tot prijswinnende verlichting.

In 2003 ontwierp Filip Janssens zijn eerste maatmeubels. “Ik ben er ooit mee begonnen toen ik mijn eigen woning wilde bemeubelen. Ik vond in de winkels mijn gedacht niet. Beetje bij beetje kom je tot zo’n dingen”, zegt Filip. Hij ontwikkelde zijn eigen typische stijl, met losse open en gesloten kastmodules, die hij als Lego-blokjes op elkaar stapelt. In 2007 startte hij zijn eigen ontwerpbureau voor maatwerk.

Aalst is ideaal

Al die tijd ontving de ontwerper de klanten voor zijn maatmeubelen, seriemeubelen en pieces uniques gewoon bij hem thuis in Affligem, maar door een recente verhuis en de nood aan een wat striktere scheiding tussen werk en privé, keek Filip Janssens uit naar een winkelpand. Het liefst in de buurt.

Aalst is ideaal gelegen, volgens Filip Janssens. “De schrijnwerkerijen waar we mee samenwerken, zijn in de buurt gelegen. Het is een centraal punt voor de klanten die vanuit Nederland en België bij ons aankloppen. Het is een toffe straat met andere leuke ondernemers. Ik ken de straat al heel mijn leven en het leeft nu toch echt wel”, zegt Filip. Het doel van de winkel is om maatwerk te tonen. We willen laten zien aan klanten wat er allemaal mogelijk is. Spelen met dieptes in een kast of een uitsprong van een muur wegwerken”, zegt Filip Janssens.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Filip Janssens opent ontwerpstudio in Korte Zoutstraat in Aalst. © Swirko

Volledig scherm Filip Janssens opent ontwerpstudio in Korte Zoutstraat in Aalst. © Swirko

Volledig scherm Filip Janssens opent ontwerpstudio in Korte Zoutstraat in Aalst. © Swirko

Volledig scherm Filip Janssens opent ontwerpstudio in Korte Zoutstraat in Aalst. © Swirko

Een scheur

In de winkel in de Korte Zoutstraat etaleert Filip Janssens op een bescheiden ruimte de eindeloze mogelijkheden van zijn ontwerpen. “Bij het ontwerpen van dit meubel bijvoorbeeld dacht ik aan een scheur in de muur”, vertelt Janssens. De kastmodules lopen inderdaad als een scheur over de muur, zelfs tot op het plafond. “Het meubel naar boven laten kruipen doe ik vaak. Het geheel laten uitsterven op een plafond, in de breedte, soms door muren. De glazen plaatjes kan je er uithalen. Je kan er een boek inzetten, of een foto. Je kan de kast op die manier personaliseren”, zegt hij. Wat verderop staat er een impressionant maatwerkmeubel met een ingewerkt bureau, allemaal in ‘lychee’-roze. Een idee van een van de dochters, want meestal vermijdt Janssens kleuren. Bij de scheidingskast in de winkel lijkt het alsof er een hap is uitgebeten.

Award

Soms denk je dat je in een hedendaags kunstencentrum rondloopt in plaats van een winkel voor maatmeubilair. “Iets maken dat functioneel is, dat ook heel mooi is om naar te kijken”, zegt hij. Het blijft niet alleen bij maatwerkmeubels, hij ontwerpt ook schalen uit duurzame materialen en met zijn Lunair-lampen won hij zelfs de Henry Van de Velde Award in 2020. De grootste award die je kan winnen als ontwerper. “De lampen zijn gemaakt van afvalmaterialen. De lelijkste - ik vind ze de mooiste - stukken marmer die normaal gezien zouden weggegooid worden, haal ik van de afvalberg. Ik steek er een LED-licht in en ik belicht daarmee de lelijkheid die ik mooi vind”, zegt hij.

Je kan de nieuwe showroom van Filip Janssens in Aalst elke dag bezoeken, na een afspraak. Meer op www.filipjanssens.be/showroom.

Volledig scherm Filip Janssens opent ontwerpstudio in Korte Zoutstraat in Aalst. © Swirko

Volledig scherm Filip Janssens opent ontwerpstudio in Korte Zoutstraat in Aalst. © Swirko

Volledig scherm Filip Janssens opent ontwerpstudio in Korte Zoutstraat in Aalst. © Swirko

Volledig scherm Filip Janssens opent ontwerpstudio in Korte Zoutstraat in Aalst. © Swirko

Volledig scherm Filip Janssens opent ontwerpstudio in Korte Zoutstraat in Aalst. © Swirko

Volledig scherm Filip Janssens opent ontwerpstudio in Korte Zoutstraat in Aalst. © Swirko

Volledig scherm Filip Janssens opent ontwerpstudio in Korte Zoutstraat in Aalst. © Swirko

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.