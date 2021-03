Onthaalmoeder gooit met baby van 10 maanden: slachtoffertje vecht voor zijn leven

Aalst John Twin Music bestaat 55 jaar: “Een gitaar hersnaar ik binnen de drie minuten. De lengte van een liedje”

3 maart 55 jaar al lopen gitaarvirtuozen John Twin Music in de Gentsestraat in Aalst binnen voor een reparatie van hun geliefde instrument. Gitaartechnicus John Twin startte in 1966 met de winkel en leerde zijn zoon Egon de stiel, die na de dood van zijn vader de zaak verderzette. Bij de familie Goethals - de echte naam van Egon en John - zit muziek in de genen en ook een coronacrisis krijgt dat niet klein.