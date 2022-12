Ontgoocheling maakt plaats voor trots: Okapi Aalst dwingt Oostende tot het uiterste

Trots

“Het is een wedstrijd om snel te vergeten”, zegt captain Ivan Maras, die in het slot nog een dure vrijworp miste. “Dat we tweemaal terugkwamen, typeert dit team. Altijd blijven in geloven. Dat het op minder dan een seconde aankomt? Dat is basketbal. Als het voorlaatste shot erin gaat, maak je kans op overtime en kan je de match proberen winnen. Maar ik ben erg trots op het team. Hoe we gereageerd hebben, de manier waarop we gespeeld hebben tegen een kampioenenploeg. We hebben getoond dat we kùnnen winnen tegen Oostende. Dat geeft een boost, al smaakt het nu toch even erg zuur.”