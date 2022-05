Ontex schenkt 6.000 maandverbanden aan 29 scholen en internaten: “Om stijgende menstruatiearmoede tegen te gaan”

Aalst/GentOntex uit Erembodegem bij Aalst, een internationale leverancier van oplossingen in persoonlijke hygiëne, doneert 6.000 maandverbanden aan 29 scholen en internaten van de scholengroep vzw SKOG in Gent om stijgende menstruatiearmoede tegen te gaan.

Menstruatie- en incontinentieproducten zouden tot de normale levensstandaard moeten behoren. Toch is dit voor veel personen vandaag niet het geval. Ook in België zijn er vandaag heel wat gezinnen die zich geen of onvoldoende persoonlijke hygiëneproducten kunnen veroorloven. Dat blijkt niet alleen uit statistieken van verschillende publieke instanties en studiediensten van armoedeorganisaties. Ontex, producent van persoonlijke hygiëne producten, merkt dat het aantal aanvragen naar donaties van menstruatie- en incontinentieproducten blijft stijgen. Mede onder invloed van de huidige inflatie, belanden steeds meer gezinnen in hygiëne armoede. Zo zien ook verschillende scholen en armoedeorganisaties dat steeds meer schoolgaande meisjes thuis blijven omwille van deze problematiek.

Groeiende groep meisjes

“Voor de groeiende groep meisjes die thuis niet de mogelijkheden hebben om menstruatieproducten aan te kopen, vinden we het belangrijk vanuit onze scholen en internaten een discreet aanbod te voorzien. Zo willen we ervoor zorgen dat al onze leerlingen in optimale omstandigheden aan leren toekomen en eventuele drempels wegnemen”, zegt algemeen directeur Wouter Boute van de Gentse scholengroep SKOG.

Ook de organisaties Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen Aalst en CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) Oost- Vlaanderen zien een groeiend probleem. “Steeds meer profielen, ook uit de lagere middenklasse moeten veel moeite doen om rond te komen”, zegt Noël Callebaut, stafmedewerker Fondsenwerving van CAW Oost-Vlaanderen. “Sinds de pandemie zie ik het aantal aanvragen voor basishygiëneproducten en menstruatiearmoede sterk stijgen.”

Nele Buyl, themawerker Onderwijs van de organisatie Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen uit Aalst vult aan: “Jongeren in armoede zijn vaak beschaamd dat ze in armoede leven; je loopt daar niet mee te koop. Zeggen dat je onvoldoende menstruatieproducten hebt om wille van financiële moeilijkheden is nog een extra taboe er bovenop. We moeten vermijden dat dergelijke taboes de ongelijke onderwijskansen van kwetsbare leerlingen nog versterken.”

Hygiëne-armoede

Als internationaal actief bedrijf was Ontex zich al langer bewust van het globale probleem van hygiëne-armoede. Maar tot voor kort werd het bedrijf vooral met de problematiek geconfronteerd in de verschillende groeilanden waar het actief is. De toename in het aantal lokale aanvragen van scholen en organisaties uit de regio verraste het bedrijf: “We kennen menstruatiearmoede door onze donaties aan kwetsbare groepen in groeilanden zoals Mexico, maar dat we nu ook vragen krijgen van scholen in onze eigen regio heeft me verrast. Verschillende lokale armoedeorganisaties waar we mee samenwerken bevestigen dat het probleem groeit en als lokaal verankerd bedrijf met diepe wortels in de regio willen we uiteraard helpen”, zegt Annick De Poorter, Executive Vice President voor Innovatie en Duurzaamheid van Ontex.

Om ervoor te zorgen dat de wereldwijd gedoneerde producten ten goede komen aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving, heeft Ontex bovendien een globaal donatiebeleid opgesteld met principes om de transparantie van de schenkingen te verhogen. Zo zorgt het bedrijf ervoor dat gedoneerde goederen op de juiste plaats terechtkomen. “We doneerden de voorbije 2 jaar wereldwijd al meer dan 6 miljoen producten aan kwetsbare groepen, waaronder meer dan 1 miljoen menstruatieproducten. Naast donaties zorgen we er ook voor om innovaties in tampons en maandverband zo snel mogelijk in een meer betaalbare versie op de markt te brengen. Ook circulaire producten voegen we toe aan ons aanbod ”