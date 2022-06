Ontdek Domein De Kluizen met nieuw expeditiespel: “Een escape room, maar dan op een wijngaard”

In de streek van Aalst zul je weinig locaties vinden die idyllischer zijn dan de wijngaard van Herman Troch. 2,8 hectare wijnranken groeien hier op de heuvels tussen Aalst en Affligem, in totaal zo’n 10.000 druivelaars die de wijnboer zelf geplant heeft. Als de druiven klaar zijn, wordt er in Herdersem wijn van gemaakt. In het verleden waren wel al regelmatig wijnfeesten met heel veel proevertjes, maar nu kan je ook de wijngaard ontdekken.

Vakantie in eigen land

“Vakantie in eigen land is nog steeds populair. Mensen zijn op zoek naar een unieke beleving en daarom werkten we een leuk aanbod uit. Aan aanleiding van de 25ste verjaardag van Domein de Kluizen, hebben we een expeditiespel laten ontwikkelen dat gespeeld kan worden op onze wijngaard. Denk aan een escape room, maar dan op een wijngaard, en uiteraard in het teken van de wijn en de wijnbouw”, zegt Herman Troch enthousiast.

‘In de Clos van De Kluizen’, zo heet het spel. “Het spel duurt ongeveer een uur en het kan met 5 personen worden gespeeld. Met minder kan ook maar dan zal het langer duren. Met meer mensen kan ook. Kleinere kinderen kunnen deelnemen aan het spel maar zullen de oplossingen niet vinden, ze kunnen wel mee zoeken. Jongeren zullen het kunnen spelen aangezien zij nog meer met het principes van de escape rooms vertrouwd zijn. Ook voor volwassenen zal het spel sowieso een uitdaging worden”, zegt de wijnboer. “De dagen dat we de wijngaard open stellen om het spel te spelen staan op onze website, en kunnen bij voldoende succes nog uitgebreid worden. Daar kan dan ook het gewenste uur worden gereserveerd. Voor 25 euro per persoon kan je deelnemen.”

Midsummer @ the wineyard

Dat is trouwens niet alles. Op 18 juni is er een ‘Midsummer @ the vineyard’ op de wijngaard aan de Affligemdreef. Vanaf 16 uur serveert Wijndomein De Kluizen er homemade drankjes en wijn, is er een kampvuur, tenten tegen de zon en een brandende barbecue. De gasten brengen het eten mee voor op de barbecue. Wie er snel bij is kan dan al het expeditiespel spelen. In augustus is er ook nog een wijnfeest.

Het was eigenlijk de vader van Herman die gestart is met wijnbouw, maar meer als hobby, in de tuin van hun huis in de Binnenstraat in Aalst. Herman, die werkte als hovenier van de abdij, kreeg de kans om de velden te pachten en koos voor een leven als wijnboer. De wijn viel zo in de smaak dat een kwarteeuw later Wijndomein De Kluizen een vaste waarde is geworden. Een echt Aalsters streekproduct.

Meer info via info@domein-de-kluizen.be of www.domein-de-kluizen.be.

Volledig scherm Herman Troch van wijndomein De Kluizen in Aalst. © Swirko

