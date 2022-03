Ontdek de werken van Fé (54): “Een liefdesverhaal tussen mij en de zee”

De zee staat centraal in de werken van Fé, maar ook zorg voor natuur en de toekomst van de wereld. Waar zal de wereld staan in 2050 als we de natuur en meer bepaald de zee zo blijven vervuilen? Met dat in het achterhoofd ging ze aan het werk. “Ik ging er sterk geagiteerd en met blote handen en plamuurmessen tegenaan, met snelle en kordate bewegingen ging ik grote doeken te lijf. Ogenschijnlijk minder beheerst. Beelden kwamen als vanzelf rond mijn beoogde thema cirkelen. Ik liet het gewoon ontstaan. Het zijn de materialen die mij meenemen in een heus intuïtief proces en esthetiek hoeft niet altijd centraal te staan, ik hou vooral van expressie, van grenzen overschrijden, over drempels stappen”, zegt Fé. Ze zegt dankbaar verwonderd te zijn over wat er in zo’n proces ontstaat.