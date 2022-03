Ontdek de vernieuwde plantenkruiderij van De Loods: “Keuze uit maar liefst 300 verschillende kruiden”

Erembodegem 10 miljoen euro voor CHILI publish in Aalst voor internatio­na­le expansie

CHILI publish uit Aalst, marktleider in creatieve automatiseringssoftware, maakt bekend 10 miljoen euro te hebben opgehaald in een nieuwe financieringsronde geleid door Connected Capital met de medewerking van bestaande investeerders Group MC, Pamica en PMV. De nieuwe financiering wordt aangewend om de ontwikkeling van de oplossing en community te versnellen, nieuw talent aan te trekken en de go-to-market- en verkoopactiviteiten van het bedrijf te stimuleren in de Verenigde Staten en Europa.

13:23