Ontdek de activiteiten van het ‘retroteam’: “November wordt retromaand”

Maar hun aanwezigheid op de markt is méér dan infoverstrekking. “Het is de bedoeling om met deze actie mensen niet alleen te overtuigen om zich voor één of meerdere activiteiten in te schrijven, maar we hopen ook dat een aantal onder hen zich ook wil engageren om in de toekomst een rol te spelen in de uitrol van ons beleid”, aldus De Meerleer. De blikvangers van de retromaand zijn het ontmoetingsmoment ‘Merci van Compagnie’ op 4 november in het Onthaalcentrum, de Beweegdag op 25 november in Schotte en het concert van Stokman & Vos op 27 november in CC De Werf.