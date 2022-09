Ontdek Aalsters erfgoed uit het Interbellum tijdens stadswandeling

Affligem Deze maand nieuwe Apero at the Lake in tuin van de Patro

De tuin met vijver achter de Patro in Hekelgem is deze maand opnieuw het decor voor een gezellige Apero at the Lake. De vzw LochnesS pakt op 16 september voor de derde keer uit met de after work om de zomer af te sluiten of de nazomer in te zetten. Verwacht je opnieuw aan een ruime keuze aan eten en drank, gemengd met de ideale muzikale vibe.

