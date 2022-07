Ongeval en ladingverlies zorgen voor hinder op E40 richting kust

Het eerste ongeval gebeurde omstreeks 10.30 uur op de E40 in Aalst vlak aan het op- en afrittencomplex. Door de aanrijding waren twee rijstroken tijdelijk versperd en groeide de file snel aan. De snelweg kon wel snel weer vrijgegeven worden, maar amper een uur later was er opnieuw al korte hinder door ladingverlies. Een vrachtwagen had er toen een lading isolatie verloren die op de snelweg was terechtgekomen. De brandweer kon het snel aan kant leggen waardoor het verkeer vlot herstelde.