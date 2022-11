Ongerustheid bij clubs Aquatopia over hogere tarieven: “Gevolg zal zijn dat verenigingen lidgeld zullen moeten optrekken”

AalstEr is grote ongerustheid bij de zwem- en andere clubs die actief zijn in het nieuw stedelijk zwembad Aquatopia. De nieuwe tarieven voor verenigingen zijn drie tot vier keer hoger. Zo moet je voor het gebruik van een baan in het 25-meterbad nu 19,50 euro betalen, terwijl het vroeger 6,50 euro was. “Onhaalbaar”, klinkt het. Sportschepen Matthias De Ridder (N-VA) zegt dat de tarieven pas in juli 2023 in voege gaan en belooft het te herbekijken. Eerder deze week was er ook al veel reactie op de vastgelegde tarieven van het recreatieve gedeelte van Aquatopia.