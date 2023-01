Onderwijsschepen Karim Van Overmeire (N-VA): “Geen voorstander van het digitaal aanmelden in secundaire scholen”

“Het zal ondertussen wel bekend zijn dat ik geen voorstander ben van het digitaal aanmelden, maar de regeling is uitgewerkt door het LOP secundair waar ik als schepen geen zeggenschap over heb. Ik neem kennis van de beslissing. Als stadsbestuur zullen we onze rol spelen om iedereen die vragen heeft over de inschrijving correct te informeren”, zegt de schepen van Onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA). In het lager onderwijs kiest het stedelijk net er grotendeels voor om in te schrijven in de school van keuze.

“Kamperen aan de schoolpoort is voor niemand fijn, maar voor sommige ouders is het gewoon onmogelijk om er zich op te organiseren. Wie waar naar school gaat, mag dan ook niet afhangen van al dan niet dag en nacht in de rij te kunnen staan”, zei Johan De Wilde, de nieuwe LOP-voorzitter secundair onderwijs in Aalst, eerder deze week. “Het centraal Aalsters aanmeldingssysteem via de computer laat ouders en kinderen wel toe om meerdere scholen op te geven in volgorde van hun voorkeur. Daar waar de vraag groter is dan het aanbod, hebben kinderen die oudere broers of zussen op diezelfde school hebben voorrang. Daarna beslist het lot.”