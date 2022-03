Ondernemersorganisatie Voka wil geen Forensisch Psychiatrisch Centrum op Gates of Siesegem: “Economische ambities zijn belangrijker voor Aalst”

AalstDe mogelijke inplanting van een Forensisch Psychiatrisch Centrum op het bedrijventerrein Siesegem of op de Gatessite zet kwaad bloed in ondernemerskringen. “Aalst zet haar economische ambities in de hoek”, zegt Jan Van Gyseghem, regiodirecteur Voka Aalst. “Indien er in Aalst objectief geen geschikte ruimte voor de inplanting van een FPC gevonden wordt, dient de stad af te zien van een kandidatuur.”

De Siesegemkouter is een van de vijf mogelijke locaties waar het nieuwe Forensisch Psychiatrisch Centrum in Aalst zal worden gebouwd, de Gatessite in Erembodegem zit ook in de selectie. Ondernemersorganisatie Voka is daar niet blij mee. “Voka verzet zich tegen het aanvreten van de nog schaarse ruimte voor ondernemen in de regio Aalst en wijst op de nadelige effecten van het inplanten van een FPC voor de ontwikkeling van een Health&Care Valley op Siesegemkouter”, zegt Jan Van Gyseghem, regiodirecteur Voka Aalst. “Voka erkent de nood aan meer FPC’s in België, maar dit kan niet ten koste gaan van de schaars beschikbare gronden voor economische activiteit. Als Aalst haar ambities voor een Health&Care Valley op Siesegemkouter wil waarmaken, dan kan ze deze keuze onmogelijk verdedigen.”

Vijf locaties

In een door de Vlaamse Regering goedgekeurde startnota worden vijf locaties weerhouden waar de inplanting van een FPC mogelijk zou zijn. Twee ervan liggen in woonuitbreidingsgebied (Biekorfstraat, Horebekeveld), drie in zones voor bedrijfsactiviteiten (Gates, Siesegemkouter Noord en Siesegemkouter Zuid). Deze locaties zullen verder onderzocht worden op geschiktheid en milieueffecten. Nog tot 15.04.2022 loopt de publieke raadpleging over de startnota.

“In zijn de startnota stelt de overheid alle zones van openbaar nut in Aalst te hebben onderzocht. Van de 65 (!) locaties bleek geen enkele te voldoen voor de inplanting van een FPC waarvoor een terrein van 4 ha. noodzakelijk is. Voor Voka zijn de gehanteerde criteria betwistbaar omdat ze leiden tot alternatieven die niet voldoen”, zegt Voka Aalst. “Voka stelt zich dan ook vragen bij de technische vereisten van het FPC.”

Economische ambities

Van Gyseghem is niet blij dat Aalst zijn economische ambities zou laten varen. Door een FPC toe te laten op Siesegemkouter of op de Gatessite, duwt Aalst zijn economische ambities naar het tweede plan en verkleint het aanbod aan ruimte voor ondernemerschap, zo vindt Voka.

“Wij zijn ontstemd over het gemak waarmee Aalst zijn laatste bedrijventerreinen wil uitverkopen aan andere invullingen. Vooral het mogelijks aansnijden van de zone Siesegemkouter - waarvoor de stad zelf enkele jaren geleden met grote trom een invulling aankondigde als Health&Care Valley - smaakt bitter. Siesegemkouter is al sinds 2003 goedgekeurd als te ontwikkelen bedrijventerreinen maar na een lijdensweg van meer dan 20 jaar is er nog niet één bedrijf actief. Wel staat er een crematorium – ook al een functie van openbaar nut – dat niet persé daar hoefde te komen. De vestiging van een FPC op Siesegem betekent voor Voka een hypotheek voor de verdere vermarkting van het terrein aan investeerders uit de zorg. We zien dat het hele gebied tussen R41 (Siesegemlaan), de N9 (Gentsesteenweg) en de E40 stilaan één grote zone voor openbaar nut wordt met de inplanting van het ASZ, het crematorium en straks mogelijks ook een LFPC. Waar blijft de ruimte voor private ondernemingen uit de gezondheidssector?”

Volledig scherm Masterplan Siesegem Aalst. © Voka Aalst