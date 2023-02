Onder Den Toren speelt ‘Ziekelijk’: “Een tragikomisch stuk”

‘Ziekelijk is een tragikomedie van Jack Staal in een regiedebuut van Liesbeth Van Papegem. “Charel Duwel is ziek en wordt opgenomen in het ziekenhuis onder de goede zorgen van het verplegend personeel. Hij heeft verder ook het gezelschap van Stan, een duivenmelker die, in de steek gelaten door zijn familie, stilletjes wacht op zijn dood. Er is ook André, een oude schoolvriend, wiens aanwezigheid niet altijd op prijs wordt gesteld. Charel is echter niet alleen lichamelijk ziek, hij is ook besmet met het eeuwenoude virus: racisme. En wanneer hij zijn nieuwe kamergenoot ontmoet, zorgt dit voor het nodige vuurwerk. Keiharde uitspraken en schrijnende situaties volgen elkaar op met als grote hamvraag: is Charel nog te genezen?”, vertelt Onder Den Toren over het toneelstuk. Het theaterstuk vindt plaats in de parochiezaal van Erembodegem op 10, 11, 17, 18, 24 en 25 maart. Reserveer je kaarten via www.odterem.be of telefonisch via het nummer 0477/02.40.84 (na 16 uur).