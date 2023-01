Onbegrip nadat vandalen gedenksteen van ‘Bende van Nijvel’ bekrassen op begraafplaats

Het was David, zelf slachtoffer van de Bende, die de foto op zijn sociale media plaatste. Hij was bijzonder geschrokken van de schade die aan de gedenkplaat op het kerkhof werd gedaan. Van boven tot onder zijn er krassen te zien door de tekst. “Dit is voor mij toch echt een stap te ver”, zegt David. “Iedereen haalt wel eens kattenkwaad uit, maar zo een herdenkingsmonument voor alle slachtoffers of monumenten, dat is voor mij een stap te ver en dat kan ik echt niet begrijpen.” Wie er achter het vandalisme zit is niet duidelijk.