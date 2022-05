(ON)VEILIGHEID IN AALST deel 1: “Een handtassendiefstal is zeldzaam, maar woninginbraken en fietsdiefstallen blijven plaag”

AalstYunus, Lukas, Bart, Kyano... De lijst met slachtoffers van zinloos geweld in Aalst lijkt de laatste maanden in sneltempo langer te worden. Het onveiligheidsgevoel in het ‘Londen aan de Dender’ zat al niet goed. Volgens de laatste Stadsmonitor voelt 16 procent van de Aalstenaars zich onveilig in zijn eigen stad en de recente reeks gewelddadige incidenten zal dat zeker niet gunstig beïnvloeden. Deze week bekijken we wat er aan de hand is in de stad van burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) en hoe het verder moet? Vandaag: een analyse van de criminaliteitscijfers.