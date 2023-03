OLV-ziekenhuis pionier in behandeling hartritmestoornissen: “Eerste procedure ter wereld uit met nieuwsoortige katheter.”

Voorkamerfibrillatie is het meest voorkomende type hartritmestoornis en treft bijna 40 miljoen mensen wereldwijd, en in Europa alleen al gaat het over 11 miljoen mensen. Tegenwoordig loopt ongeveer 1 op de 4 volwassenen boven de 40 het risico voorkamerfibrillatie te ontwikkelen. Ondanks deze prognoses zijn veel mensen niet bekend met de symptomen van voorkamerfibrillatie, de beschikbare behandelingsmogelijkheden en het belang van vroegtijdige behandeling om progressie van de ziekte te voorkomen.

Eerste in de wereld

De procedures met de Dual Energy Catheter vonden plaats als onderdeel van de ‘SmartfIRE Study’. Met deze studie wordt het potentieel van de THERMOCOOL SMARTTOUCH™ SF Dual Energy Catheter geëvalueerd om veiligere en eenvoudigere procedures mogelijk te maken. Er zullen ongeveer 135 patiënten in Europa aan deelnemen. Verschillende andere gevallen werden ondertussen ook uitgevoerd door Dr. Mattias Duytschaever in het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV in Brugge, België, die eveneens deelnemen aan deze internationale klinische studie.

“Terwijl radiofrequente ablatie al tientallen jaren wordt ondersteund door gegevens over veiligheid en doeltreffendheid, is ‘pulsed field-ablatie’ een nieuwe technologie die veelbelovend is voor het bevorderen van de veiligheid en het gemak. De veelzijdigheid van een katheter met twee energieën zou elektrofysiologen de keuze geven om één of beide modaliteiten binnen handbereik te gebruiken”, zei Tom De Potter, van het Hartcentrum OLV Aalst, die de eerste casus uitvoerde. “Bij de zorg voor patiënten met voorkamerfibrillatie is het mijn doel om een behandeling te geven die tegelijkertijd maximaal veilig en efficiënt is, en dit dual energy-systeem kan mij de mogelijkheid geven om te schakelen tussen radiofrequentie en pulsed field en de behandeling tijdens een procedure aan te passen om de meest geschikte energie te leveren.’'

Warmte en koude

Katheterablatie is een minimaal invasieve procedure die door een elektrofysioloog wordt uitgevoerd om hartritmestoornissen, waaronder voorkamerfibrillatie, te behandelen door onregelmatige elektrische banen in het hart te onderbreken door warmte of koude toe te dienen. “Pulsed field-ablatie is een nieuwe benadering voor de behandeling van voorkamerfibrillatie, waarbij een gecontroleerd elektrisch veld wordt gebruikt om selectief het hartweefsel te ableren dat de onregelmatige hartslag veroorzaakt door middel van een proces dat irreversibele elektroporatie (IRE) wordt genoemd. Omdat de energie niet afhankelijk is van thermische effecten om het beoogde hartweefsel te ableren, biedt IRE de mogelijkheid om het risico van schade aan omliggende weefsels, waaronder slokdarm-, longader- en frenicale zenuwschade, te voorkomen”, zegt het OLV-ziekenhuis.

