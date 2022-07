OLV-ziekenhuis Aalst ontwikkelt medische artificiële intelligentie: “Om beter hartfalen te voorspellen”

Aalst Prinsenver­kie­zing zeker nog vier jaar zonder zaal: “Budget voor evenemen­ten­hal doorgescho­ven naar 2026"

Aalst zal wellicht ook de prinsen van 2023, 2024 en 2025 verkiezen in de open lucht van de Grote Markt. De bouw van de evenementenhal op de Tragel kan ten vroegste afgerond zijn in 2026, wellicht later, zo blijkt uit het aangepaste financiële meerjarenplan. De 9 miljoen euro die voorzien was voor de evenementenhal op de Tragel worden doorgeschoven naar de volgende bestuursperiode.

