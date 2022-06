OLV-icoon Erik Andries (77) overleden: “Cardioloog die het ziekenhuis internationale faam bezorgde. Hij verdient het ereburgerschap”

Aalst Philippe en Francine openen stijlvolle bed & breakfast in Molen­straat: “Met carnaval is alles al volgeboekt”

Georges & Madeleine zijn niet alleen de grootouders van Philippe Kiekens (57), het is nu ook de naam van zijn nieuwe bed & breakfast in de Molenstraat in Aalst. Samen met zijn partner Francine Van Landuyt (52) runt hij voortaan vier gastenkamers tegenover cultuurcentrum De Werf. En tegen het najaar is ook de wellness klaar.

13 juni