Oktober is klimaatmaand in Aalst: “Klimaatwake, Week van de Fair Trade, natuurwandeling en filmavond”

AalstVredeshuis, Oxfam-Wereldwinkel, Natuurpunt en Ecokerk slaan in Aalst de handen in elkaar om elke inwoner warm te maken voor de klimaatmars op 23 oktober in Brussel. De eerste klimaatactie is al over twee weken, op dinsdag 4 oktober. Verschillende gemeenschappen komen om 19.30 uur samen in de Sint-Pauluskerk voor een interlevensbeschouwelijke klimaatwake.

“Want ons zomerweer was zonneklaar over de opwarming van de aarde: het is vijf voor twaalf voor het klimaat! Wie dit vandaag nog ontkent, woont op een andere planeet. In de aanloop naar de betoging staat ‘Aalst en het klimaat’ op verschillende manieren in de schijnwerpers, zodat er iets is voor elke Aalstenaar”, zeggen de initiatiefnemers.

Klimaatactie

De eerste klimaatactie is over twee weken, op dinsdag 4 oktober. Verschillende gemeenschappen komen om 19.30u samen in de Sint-Pauluskerk voor een interlevensbeschouwelijke klimaatwake. “Hiermee tonen het Huis van de Mens, Jebron, de Heilige Gudulaparochie, El Muslimeen-moskee, het Humanistisch Verbond en de Benedictusparochie hun verbondenheid met en engagement voor ‘Moeder Aarde’. Iedereen is welkom om in woord en beeld samen de wacht te houden voor onze planeet. Het koor Kantilene brengt op het einde twee prachtige liederen”, zeggen ze.

Van 5 tot en met 15 oktober staat de Week van de Fair Trade in de secundaire scholen in het teken van ‘Ik strijd mee voor een fair klimaatbeleid!’ “De impact van de klimaatverandering is voor boeren in het Zuiden nog harder voelbaar dan bij ons. Oogst na oogst mislukt, ofwel door extreme droogte, ofwel door allesvernietigende overstromingen. Daarom worden alle scholen met lespakketten, plaktattoos en actiesuggesties aangemoedigd om wereldburgers te maken van hun leerlingen. Iedereen kan ook de petitie van Oxfam tekenen op hun website”, aldus de organisatoren.

Honegem

Wandelaars en natuurliefhebbers komen aan hun trekken op zondag 9 oktober. Zij worden om 14 uur ter hoogte van de Onegemstraat 108 opgewacht door Peter Dhondt van Natuurpunt die hen zal gidsen doorheen het door droogte getroffen natuurgebied. Een unieke gelegenheid om zelf vast te stellen hoe de biodiversiteit kreunt onder de hittegolven en hoe Natuurpunt Honegem met recente inspanningen de drastische gevolgen tracht te beheersen.

Zaterdagnamiddag 15 oktober wordt iedereen om 14 uur verwacht in CC De Werf (Molenstraat 51) voor een toespraak van Dirk Barrez, journalist, en auteur, met als uitdagende titel ‘Klimaat acuut. Zijn we morgen nog welvarend?’. “In een tweede ronde krijgen de Fietsersbond, Natuurpunt, een duurzaam bedrijf en een jongere een kwartier om aan te vullen met bijvoorbeeld lokale verhalen. Daarna is het woord aan de aanwezigen om met opmerkingen en vragen de toestand van ‘Aalst en het klimaat’ scherp te stellen”, zeggen ze.

Film

Filmliefhebbers kijken nu al uit naar ‘Duty of Care: pleiten voor de planeet’, het straffe en hoopvolle verhaal van de klimaatadvocaat Roger Cox. Hij slaagde er in om de Nederlandse staat en later ook Shell te laten veroordelen en van klimaatkoers te doen veranderen. Netwerk programmeert deze bekroonde documentaire van Nick Balthazar op dinsdag 18 oktober om 20u in hun tijdelijke filmzaal in het VTI, ingang Vakschoolstraat. Na de film volgt een nabespreking in aanwezigheid van Sarah Tak, co-producer en werkzaam bij Klimaatzaak, en Katrien Beulens, advocaat en Aalsters schepen voor Klimaat.

Klassen uit het secundair kunnen op dinsdag 18 en vrijdag 21 oktober tijdens de schooluren het ‘courtroomdrama’ komen bekijken in de filmzaal van het VTI.

