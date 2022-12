Okapi Aalst voorzitter Kristof De Saedeleer: “Ploeg overstijgt onze verwachtingen”

“De eerlijkheid gebiedt dat we al jaren geleden in de tijd moeten”, vervolgt de voorzitter. “De jeugd kreeg vroeger al kansen in Aalst. Maar nu veel meer. Het is niet meer van deze tijd om een heel team met huurlingen te stofferen. We hunkeren naar de tijd dat een boegbeeld als Frank Van Impe Okapi door gouden jaren loodste. Met het trio Temmerman, Schauvlieger en Ledegen lijken we op goede weg.”