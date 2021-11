Okapi Aalst na heisa rond Zwarte Piet: “We betreuren de polemiek. Zwarte Piet heeft niks met racisme te maken”

“Okapi Aalst betreurt de polemiek over Zwarte Piet en benadrukt geen enkele vorm van racisme toe te laten”, aldus de club zonet op Facebook. “De club Okapi Aalst heeft respect voor de mening van basketbalspeler Jean-Marc Mwema, maar betreurt het dat zonder voorafgaande dialoog de speler in kwestie via de sociale media de club in een onterecht negatief daglicht plaatste.”

Rebelsere natuur

“Er is geen enkele bewuste daad gesteld waarbij racisme wordt gepredikt. Integendeel. De club voert al jaren een sociaal beleid waarbij elke vorm van racisme wordt geband. Wij hebben immers een groot respect voor Amerikaanse basketbalspelers, zij zijn één van ons. ‘Aal tesaumen’ is de slogan die we niet voor niets steevast gebruiken”, zegt Okapi. “De traditie van Zwarte Piet is voor ons niet gestoeld op enige vorm van racisme. Aalst, zijn inwoners en het DNA zijn van nature wat rebelser. Wit of zwart, grijs bestaat vaak niet. Okapi Aalst wil met plezier in een persoonlijk gesprek met Jean-Marc beide standpunten aan elkaar laten verduidelijken. Wat de club betreft herhalen we een laatste maal dat racisme hier niet aan de basis ligt.”