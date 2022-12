OKAN-leerlingen krijgen intensief taalbad in VTI: “Een geslaagd experiment, dat smaakt naar meer”

In het VTI van Aalst krijgen OKAN-leerlingen dit schooljaar een intensief taalbad. Er zijn maar liefst 32 nationaliteiten. “Binnen het ‘onthaaljaar voor Anderstalige Nieuwkomers’ bereiden we de leerlingen voor op doorstroom in het reguliere onderwijs”, zegt de school.

“De leerlingen oefenen het Nederlands in verschillende contexten en verschillende vakken. In de lessen techniek werken we aan de instructietaal, de veiligheidsvoorschriften en de vaardigheden. Daarnaast gaan de leerlingen ontdekken waar hun interesses liggen. Daarom organiseren wij in OKAN uitwisselmomenten waarbij de OKAN-klassen op bezoek gaan in verschillende studierichtingen”, zegt Mieke Wullaert.

Dit jaar stelde CLW-Foodplace voor om met OKAN deel te nemen aan de Week van de Smaak. De OKAN-leerlingen mochten recepten vanuit hun thuisland meebrengen. “Samen met de leerlingen van het CLW werden die gerechten klaargemaakt. VTI De Kering is een centrum ‘duaal leren en werken’. “Leerlingen komen bij ons twee dagen naar school en leren drie dagen op de werkvloer. In de huidige maatschappij - waarin diversiteit op alle vlakken voor verrijking zorgt - vinden wij het belangrijk dat iedereen de kans heeft om zijn identiteit verder te ontwikkelen, zonder afstand te moeten doen van je basis, je verleden. Met deze uitwisseling willen we onze leerlingen mee geven dat integratie een verhaal is van wederzijds respect, samen leven en samen werken. Het is geweldig om te ervaren hoeveel enthousiasme beide groepen leerlingen tonen en hoe gemakkelijk het samenwerken lukt, ook al is er soms een taalbarrière. Een geslaagd experiment, dat smaakt naar meer”, aldus Soen Bauters.

