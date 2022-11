‘Oilsjt Zingt’ keert terug in februari: “Luister, zing en geniet mee”

“Oilsjt Zingt is toe aan zijn 4de editie. We halen Oilsjterse klassiekers van de bovenste plank vanonder het stof. De beste klassiekers en tientallen andere liedjes laten we door iedereen meezingen, dankzij een handige liedjesboek is dit echt een must”, zegt organisator Bart Marcoen. “Luister, zing en geniet mee van een unieke Oilsjterse Auved in een aangepast decor. Doorwinterde en jonge carnavalisten bezingen hun liefde voor Carnaval. Met oud beeldmateriaal in de achtergrond beleef je opnieuw hoe het er vroeger aan toeging. Proef, ruik en eet ‘Oilsjterse specialitoiten’. Drink een pint in een glas met bediening zoals vroeger, schuif mee aan tafel en beleef de nostalgische sfeer van weleer.”