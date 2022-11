Oilsjt Mjoezik speelt opnieuw 24 op 24 uur carnavalsmuziek: “Carnavalsradio vol humor en satire”

AalstVanaf vrijdag 18 november kan je opnieuw naar carnavalsradio Oilsjt Mjoezik luisteren. De radio die in deze moeilijke tijden de middenstand wil ondersteunen, huist ook dit seizoen in de studio in de Pieter van Aelst gaanderij, de perfecte uitvalsbasis. “Wij willen ervoor zorgen dat de luisteraars shoppen en kopen in de stad”, zegt Bart Van den Borre.

Ruim twintig medewerkers dragen voor en achter de schermen hun steentje bij. “Oilsjt Mjoezik vult het digitale project nu aan met drie maanden lang uitzendingen via FM en dat 24 op 24 uur. Wij starten dus traditioneel drie maanden voor het grote feest en gaan deze keer voor een volksfeest zonder corona-zorgen. We gaan ook deze keer weer voor originele programma’s die meer zijn dan plaatjes aankondigen”, legt Bart Van den Borre uit.

Ook op FM

De extra dimensie via FM maakt het mogelijk dat iedereen op zijn of haar manier kan luisteren. “Digitaal is de nieuwe radionorm en natuurlijk ook DAB+, maar wie daar nog niet aan toe is, kan nu meteen via de klassieke FM frequentie (105.1 ) alles volgen. De uitzendingen worden ook ondersteund door de Facebookpagina’s Goeiedagradio, Oilsjt Mjoezik en Gazet Ajoin. De laatste volgt vooral de Aalsterse actualiteit. Samen hebben ze een bereik van duizenden volgers. Dat is meetbaar en heel aantrekkelijk voor adverteerders die dit concept mee ondersteunen”, voegt Peter Van den Bossche er aan toe.

Aalst kent een rijke radiogeschiedenis en is al vaak pionier geweest. “Oilsjt Mjoezik wil op een originele manier de carnavalclimax opbouwen. Dat kan natuurlijk, want er zijn honderden degelijke carnavalsnummers. De programma’s zijn doorspekt met humor en satire. We hebben daar de mensen voor, maar willen de hele stad daarbij betrekken. Iedereen ‘echt beroemd’ via de interactiviteit met de inwoners van ze stad. Het stopt niet na carnaval.”

Pieter Van Aelst

De radio die in deze moeilijke tijden de middenstand wil ondersteunen, huist ook dit seizoen in de studio in de Pieter Van Aelst-winkelgalerij, de perfecte uitvalsbasis. “Wij willen ervoor zorgen dat de luisteraars shoppen en kopen in de stad”, aldus nog Bart. Op 4 februari 2023 is er ook nog de ‘Nacht van Oilsjt Mjoezik’ in het Forum.

