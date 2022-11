OHNE Aalst viert derde verjaardag met afterwork

Aalst Verder studeren in Aalst? Kom naar de inspiratie­dag in Utopia

Studenten die in het laatste jaar van het secundair onderwijs zitten, twijfelen vaak nog over hun verdere studiecarrière. Om hen te helpen bij hun keuze én Aalst als studentenstad te promoten organiseert de stad samen met Voorsprongfonds Aalst een info- en inspiratiedag op 22 november in Utopia. Je komt er alles te weten over verder studeren in Aalst. “En dat is een hele boterham, want wie wil proeven van het studentenleven hoeft het echt niet ver te zoeken”, zegt de stad.

