Oekraïense performers in De Werf: “Vertellen in dansvoorstelling over de liefde voor het thuisland”

AalstOp 2 april is het Hongaarse Recirquel, behorende tot de toonaangevende circustop, te gast in De Werf. Door de oorlog in Oekraïne krijgt dit optreden ongewild een zeer actuele dimensie. De zeven uiterst getalenteerde performers, allen afkomstig uit Oekraïne, vertellen in deze circus-dansvoorstelling hun persoonlijke verhalen over de liefde voor hun thuisland.

Na een maandenlange tournee in Frankrijk, met uitverkochte zalen, doorkruist het gezelschap in maart en april Nederland en maakt het op 2 april een éénmalige Belgische stop in Aalst. “Iedere avond treden de artiesten op voor hun huis, familie en vrienden. Ze zijn ervan overtuigd dat de kunst hun krachtigste instrument is om een boodschap over te brengen. Ze zijn doodsbang voor de oorlog die zich afspeelt in hun eigen land. Hun herkomst is van cruciaal belang in de voorstelling; de partituur is samengesteld uit traditionele Tataarse, Moldavische en Oekraïense muziekstukken”, zegt De Werf.

Geregisseerd en gechoreografeerd door Bence Vági, oprichter en artistiek directeur van het Hongaarse hedendaagse circusgezelschap Recirquel, ging ‘My Land’ in première op Edinburgh Fringe Festival in 2018, waar het door critici beoordeeld werd als de beste productie. Het jaar daarop was de productie een doorslaand succes in Avignon OFF in Frankrijk, één van ‘s werelds belangrijkste festivals voor podiumkunsten.

Met al meer dan 200 voorstellingen in Frankrijk en tournees dwars door Europa, is ‘My Land’ een van de succesvolste producties van Recirquel. “Liefst willen we het gezelschap mentaal heel sterk ondersteunen en hen met een warm applaus laten voelen dat we meeleven met de trieste omstandigheden waarin hun land en zijn bewoners verkeren”, aldus De Werf.

Show op zaterdag 2 apr 2022, 20 uur in De Werf Aalst.