Odisee-docent Geert (45) deelt kennis met Rwandese scholen en leerlingen: “Coderen zonder gebruik te maken van een computer”

AalstGeert Callebaut (45), docent aan de lerarenopleidingen van Odisee in Aalst, spendeerde de voorbije twee weken in Rwanda om er samen met lokale leerkrachten en leerlingen ‘unplugged’ te coderen. “Het doel van de reis? De expertise die in het CodesCool-project van Odisee werd opgebouwd, delen met lokale scholen en leerkrachten”, zegt de Odisee-docent uit Aalst.

Coderen in de basisschool is hot in Vlaanderen. Steeds meer scholen integreren ‘computationele vaardigheden’ in hun lessen. “Dit niet om hun leerlingen op te leiden tot kleine programmeurs, maar wel om de denkvaardigheden van de leerlingen te stimuleren. Door een programma op de computer uit te werken leren de leerlingen onder meer kritisch denken, samenwerken en creatieve vaardigheden”, vertelt Geert Callebaut, docent aan hogeschool Odisee.

(Lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm © Geert Callebaut

Volledig scherm © Geert Callebaut

Rwanda

“Verwacht wordt dat dit in de toekomst, met de komst van de nieuwe eindtermen, zelfs een verplicht aanbod zal worden in alle basisscholen. De lerarenopleidingen van Odisee werkten de voorbije jaren met succes verschillende leermaterialen uit die gratis online worden aangeboden aan basisscholen in heel Vlaanderen. Onze studenten, tenslotte toekomstige leerkrachten, worden de nodige codeervaardigheden aangeleerd zodat ze binnen enkele jaren het op hun beurt kunnen aanbieden in hun eigen klas.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Geert Callebaut

De Aalstenaar deelt zijn kennis nu ook over grenzen en trok naar Afrika. “Ik werk samen met de Universiteit van Rwanda, het Rwandese ministerie van Onderwijs en VVOB, een ngo die internationaal de onderwijskwaliteit wil verbeteren”, zegt Callebaut. Een specifiek aanbod is het ‘unplugged’ coderen: dat is coderen zonder gebruik te maken van een computer, tablet of wat dan ook. “VVOB is al een tijdje in Rwandese scholen aan de slag met onder meer Scratch, een computerprogramma om leerlingen te leren coderen. Doel van deze samenwerking was om het ‘unplugged coderen’ ook in Rwandese scholen aan te bieden. Vooral scholen in afgelegen gebieden, die niet steeds internet, computers of zelfs nog maar elektriciteit hebben, kunnen met deze codeeroefeningen aan de slag. Je hebt er vaak slechts een speelplaats en wat krijt voor nodig”, vertelt Geert.

Hype

VVOB pikte het aanbod op en in enkele Rwandese scholen werden de codeeroefeningen gespeeld. “Hier worden instructiefilmpjes van gemaakt, in de hoop dat het wordt opgepikt door andere scholen en het een echte hype wordt in heel Rwanda”, zegt hij. Met de universiteit van Rwanda werd er alvast afgesproken dat Geert aan hun studenten in de lerarenopleidingen enkele online lessen zal geven, zodat ook zij inspiratie kunnen opdoen voor hun toekomstige loopbaan.

Volledig scherm © Geert Callebaut

Volledig scherm © Geert Callebaut

Volledig scherm © Geert Callebaut

Volledig scherm © Geert Callebaut