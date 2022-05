OCMW begeleidt kwetsbare studenten: “Opvallende slaagpercentages”

Het team Inkomen van OCMW Aalst volgt de situatie van deze 146 studenten nauw op. “60 jongeren studeren momenteel aan de hogeschool of aan de universiteit. 73 studenten volgen les in het secundair onderwijs. Ook begeleiden we 4 studenten in het buitengewoon onderwijs en 9 in het volwassenonderwijs”, zegt Smeyers.

Ongeveer de helft van de studenten gaat naar school in Aalst. “De wet bepaalt dat de gemeente waar de student ingeschreven was bij aanvang van zijn of haar studies bevoegd blijft voor het volledige studietraject”, verduidelijkt Smeyers. Zo studeert bijna een op vier in Brussel en één op vijf in Gent. 22 studenten studeren elders in Vlaanderen, Brussel of Wallonië.