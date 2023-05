Nucleaire Geneeskunde van ASZ breidt uit: “Ook de apparatuur krijgt een belangrijke upgrade”

Restaurant Cloche opent in Hofstade, Il Segreto Del Vino trekt naar Knokke

Tobias Clocheret (31) en Wim De Mulder (35) openen op 5 juni restaurant Cloche aan het dorpsplein van Hofstade. De voorbije tijd was daar de wijnbistro Il Segreto Del Vino gevestigd, maar uitbaters Geert Suy (63) en Hilde Van Langenhove (64) trekken naar de kust. In de Leopoldlaan in Knokke starten ze met een wijnbar, cocktailbar en champagnebar.