Nu zaterdag infodag hogeschool Odisee Aalst: “Ideale gelegenheid om de school te ontdekken”

Aalst Gevel en herenwo­ning van Hoezebeek­hoe­ve blijven bewaard: “Als kind hier nog geholpen met het verzorgen van de varkens”

De Hoezebeekhoeve in de Sint-Jobstraat, dat is voor immo-ondernemer Peter De Winne (57) pure nostalgie. Als kind reed hij vaak in de zomermaanden met zijn fietsje naar de hoeve om er de varkens te helpen verzorgen. De Winne, die in het naburige kasteel van Regelsbrugge woont, zal de ondertussen vervallen Hoezebeekhoeve nu deels restaureren. In totaal zal er plaats zijn voor dertien gezinnen.

17 juni