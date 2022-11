Nog tot 27 november: ‘One Safeguard Promise’ in kunstruimte Diskus

Haaltert Gemeente en Natuurpunt planten tegen 2024 20 hectaren bos aan: Verviervou­di­ging van oorspronke­lij­ke plannen

Het lokaal bestuur Haaltert zal samen met Natuurpunt Haaltert deze legislatuur niet 6 maar 20 hectaren inheems bos aanplanten. Dat is quasi een verviervoudiging van de meerjarenplandoelstelling. Hiervoor werden in 2019 drie percelen ter hoogte van de Hoomweg in Heldergem aangekocht, in 2022 het Vondelhof heraangeplant, en recent kocht ook Natuurpunt 17 hectaren grond aan het Hoom om te bebossen.

