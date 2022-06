Nog tot 10 juli zomerkermis in Aalst

Op verschillende plaatsen in Aalst kan je deze zomer naar de kermis. Op 20 juli is er de kermis in Baardegem naar aanleiding van de Sint-Margaretha-ommegang. In Hofstade is er van 21 tot 25 augustus kermis met op 25 augustus een avondmarkt. Van 26 tot 30 augustus is er de Faubourgkermis in Baardegem. Tegelijkertijd is er ook de kermis in Gijzegem met op 26 augustus een avondmarkt. In september zijn er nog kermissen in Meldert, Herdersem, Moorsel en Nieuwerkerken.