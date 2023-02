Noah (15) en Matthijs (14) redden dertiger uit rivier op terugweg van bowling: “Plots zagen we de man tot aan zijn borstkas in het water”

Erembodegem/AffligemNoah Wernaers (15) uit Affligem en Matthijs Lauwerys (14) uit Erembodegem hebben op 28 januari het leven van een dertiger gered. Na een val met de fiets was die in de ijskoude Dender in Erembodegem terechtgekomen. “We waren op weg naar huis van een avondje bowlen in Aalst, toen we plots een man om hulp hoorden roepen”, vertellen de tieners. Dit is hun heldenverhaal.