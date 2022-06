Ninoofse OLV-revalidatieafdeling verhuist naar ziekenhuiscampus in Aalst

Intensievere samenwerking in het belang van de revaliderende patiënt

“De overbrenging van de gespecialiseerde revalidatieafdeling is in het belang van de betrokken patiënten, omdat op Campus Aalst een intensievere samenwerking tussen medische diensten Fysische geneeskunde & Revalidatie, Geriatrie, Orthopedie en Neurologie mogelijk is. Bovendien is het merendeel van de patiënten op de afdeling doorverwezen vanuit Campus Aalst na een ingreep of behandeling. Door de overbrenging zal bijgevolg een onnodige verplaatsing van Aalst naar Ninove worden vermeden”, zegt het ziekenhuis. “Het OLV Ziekenhuis is ervan overtuigd dat een overbrenging van de SP-revalidatiedienst van Campus Ninove naar Campus Aalst zal resulteren in een betere integratie en afstemming van de verschillende fases in het herstelproces van de patiënt.”