Nieuwe voorzitter Open Vld Aalst: Filip Caudron stopt, Tine Mertens volgt hem op

Hofstade Stijgende vraag naar warmtepom­pen is boost voor Culobel: “We groeien 10% en dus zoeken we personeel”

Op 16 oktober is er de opendeurdag van Culobel en Velo-Boxx in de Hekkestraat in Hofstade. Culobel is een echt Aalsters bedrijf, ooit gestart in het centrum van de stad. Het bedrijf levert metaalperswerk in heel Europa, is bekend door de Velo-Boxx en maakt onder meer onderdelen voor warmtepompen.

10:34